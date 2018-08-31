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Порошенко полетит в США проститься с Маккейном

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко посетит США с частным визитом для участия в траурных мероприятиях прощание с сенатором Джоном Маккейном, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Маккейн навсегда останется близким другом, который бок о бок встал на защиту демократии на киевском Майдане, и преданным собратом, который разделил новогодний ужин с украинскими воинами на линии боевых столкновений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что визит Порошенко в США продлится с 31 августа до 1 сентября.

Маккейн умер 25 августа на 82-м году жизни. Похороны политика состоятся 1 сентября в Аннаполисе, расположенном неподалеку от столицы США Вашингтона. Сенатор заранее спланировал собственные похороны и составил список людей, которые понесут гроб с его телом на мемориальную службу. Семья Маккейна попросила американского президента Дональда Трампа не посещать похороны.

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