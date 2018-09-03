В МИД РФ заявили об игнорировании Москвой новых санкций ЕС

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что вне зависимости от того, будут ли приняты Евросоюзом новые санкции, Москва не собирается обращать на это внимание. Так дипломат прокомментировал предполагаемое в скором времени продление индивидуальных антироссийских ограничительных мер со стороны ЕС.

Как передает «РИА Новости», замглавы МИД РФ пообещал, что РФ продолжит идти по своему собственному пути.

«Разговоры уже во многих странах идут, что санкции надо отменять. Будут они, не будут, в данной ситуации Россия развивается своим путем и обращать внимания на эти санкции не будет», — цитирует Сыромолотова «Газета.Ру».

Также дипломат заявил, сославшись на слова президента Чехии Милоша Земана, что ограничительные меры в отношении Москвы принимаются «автоматически», без обсуждения.

Замминистра подчеркнул, что многие страны понесли серьезные потери в результате антироссийских санкций, причем не только имиджевые, но и материальные.

Ранее 3 сентября стало известно, что послы 28 стран Евросоюза высказались в пользу продления индивидуальных антироссийских ограничительных мер на полгода.

В июле ЕС продлил на шесть месяцев экономические санкции против РФ и расширил так называемый крымский санкционный список. Евросоюз также применил ограничительные меры против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве моста через Керченский пролив.