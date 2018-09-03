Прямой эфир

В МИД РФ заявили об игнорировании Москвой новых санкций ЕС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что вне зависимости от того, будут ли приняты Евросоюзом новые санкции, Москва не собирается обращать на это внимание. Так дипломат прокомментировал предполагаемое в скором времени продление индивидуальных антироссийских ограничительных мер со стороны ЕС.

Троянские кони Москвы: кто и как разрушает европейское единство
Евросоюз фактически разделился на два противоборствующих блока

Как передает «РИА Новости», замглавы МИД РФ пообещал, что РФ продолжит идти по своему собственному пути.

«Разговоры уже во многих странах идут, что санкции надо отменять. Будут они, не будут, в данной ситуации Россия развивается своим путем и обращать внимания на эти санкции не будет», — цитирует Сыромолотова «Газета.Ру».

Также дипломат заявил, сославшись на слова президента Чехии Милоша Земана, что ограничительные меры в отношении Москвы принимаются «автоматически», без обсуждения.

Замминистра подчеркнул, что многие страны понесли серьезные потери в результате антироссийских санкций, причем не только имиджевые, но и материальные.

Ранее 3 сентября стало известно, что послы 28 стран Евросоюза высказались в пользу продления индивидуальных антироссийских ограничительных мер на полгода.

В июле ЕС продлил на шесть месяцев экономические санкции против РФ и расширил так называемый крымский санкционный список. Евросоюз также применил ограничительные меры против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве моста через Керченский пролив.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина вслед за Евросоюзом продлила антироссийские санкции
В Европарламенте призвали положить конец санкционному фарсу

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017