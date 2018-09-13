Виктория Скрипаль рассказала о подозреваемых в отравлении своих родных

Племянница британского шпиона спецслужб и бывшего полковника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что знает подозреваемых в отравлении Александра Петрова и Руслана Боширова и уверена, что они не причастны к произошедшему.

По ее словам, через свои источники она узнала, что это простые люди. Скрипаль отметила, что работа Петрова никак не связана с государственной службой, и добавила, что они сами и их близкие шокированы обвинениями, которые выдвинула против них Великобритания.

Кроме того, Виктория уточнила, что, исходя из опубликованных Скотленд-Ярдом фотографий, сходство Боширова еще можно проследить, однако Александр Петров абсолютно не похож на человека на снимках.

12 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме рассказал, что Александр Петров и Руслан Боширов являются гражданскими лицами и не связаны с криминалом. В этот же день Петров согласился на следующей неделе дать подробный комментарий по ситуации.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала выводы расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозревают двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские спецслужбы считают их агентами ГРУ. Прокуратура Великобритании объявила о выдаче ордера на арест подозреваемых. Им было предъявлено обвинение по четырем статьям.