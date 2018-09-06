Племянница заявила о возможной смерти Сергея Скрипаля

Племянница британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль усомнилась в хорошем состоянии здоровья дяди. Также женщина рассказала, что когда она в первый раз обратилась к британской стороне за визой, ей отказала лично премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

По словам Виктории, она не видит других причин для отказа в посещении Великобритании, кроме как сокрытие информации о состоянии Скрипаля.

«Но в первый раз, когда я обратилась за визой, у меня есть достоверные факты, что мне отказала в визе лично Тереза Мэй», — цитирует женщину НСН. Во второй раз отказ был просто формальным.

«Если бы Сергей Скрипаль был жив, не было бы никаких препон для того, чтобы я поехала и их увидела», — заявила Виктория Скрипаль. Она предположила, что ее подозревают в том, что она террорист, который приедет в Британию с «Новичком» и дотравит родственников.

Накануне Лондон опубликовал имена и фотографии подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

По словам Мэй, подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров были офицерами Главного разведывательного управления РФ. Российский МИД заявил, что ни имена, ни лица подозреваемых ни о чем не говорят России. Ведомство потребовало у посла Великобритании в Москве Лори Бристоу предоставить отпечатки пальцев подозреваемых в причастности к отравлению мужчин. Однако британская сторона отказалась передать какие-либо материалы по делу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 6 сентября, что Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. По словам представителя Кремля, какие-либо обвинения со стороны британского руководства являются недопустимыми.