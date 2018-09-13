Экс-премьер Британии спрогнозировал новый экономический кризис

Мир стоит на грани нового экономического кризиса, преодолению которого препятствует политика протекционизма президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

«Мы находимся под угрозой скатывания в новый кризис. Необходимо резкое пробуждение в связи с нарастанием рисков, но мы сейчас находимся в мире, лишенном лидеров», — заявил политик в интервью The Guardian.

По его словам, утрата доверия в финансовом секторе отразится на утрате доверия между странами. Браун подчеркнул, что в условиях разобщенности, породившей протекционизм и популизм, взаимодействие правительств и центробанков, которое наблюдалось в 2008 году, выглядит нереальным.

«Протекционизм Трампа — это наибольшее препятствие для выстраивания международного сотрудничества», — подчеркнул экс-премьер.

В конце марта в рамках протекционистской политики США заявили о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно. Для Евросоюза (ЕС), Канады и Мексики тарифы начали действовать с 1 июня, для других государств — чуть раньше.

В июле Соединенные Штаты установили пошлины в 25% на общую сумму $50 млрд на импорт некоторых китайских товаров. Позже Китай ввел ответные меры, повысив пошлины на 659 американских товаров до 25%. В этой связи Китай начал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО). А Трамп пригрозил ввести пошлины на импорт всех китайских товаров в случае необходимости.