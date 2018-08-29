В Кремле ответили на жалобу США в ВТО из-за роста пошлин

Москва готова отстаивать свою позицию во Всемирной торговой организации. С таким заявлением в среду, 29 августа, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обращение США в ВТО в связи с действиями России.

Он подчеркнул, что в Кремле не считают действия американских властей «нормальными».

«С другой стороны, это их законное право. Россия будет использовать всю широкую палитру контраргументов», — резюмировал Лавров.

29 августа Вашингтон подал запрос в ВТО на проведение консультаций с Россией в связи с введением пошлин на ряд американских товаров. Таким образом, Вашингтон сделал первый шаг для подачи иска против Москвы.

В качестве аргумента американские власти указывают на то, что Россия не подняла пошлины на аналогичные товары, поставляемые из других стран — членов ВТО.