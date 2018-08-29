В Москве заявили о неверной интерпретации США мер РФ по пошлинам

США неверно интерпретируют меры, предпринятые Россией по американским пошлинам, Москва действует в рамках норм Всемирной торговой организации (ВТО), сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной (в данном случае — США)», — цитирует заявление ведомства «РИА Новости».

США 29 августа направили в ВТО запрос на проведение консультаций с Россией по поводу пошлин на импорт страной товаров из США. Запрос консультаций — первый шаг в процедуре подачи иска в рамках организации. Американская сторона указывает, что Россия не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран — членов организации.

С 5 августа Россия ввела новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные Соединенными Штатами пошлины на сталь и алюминий.