Ураган «Флоренс» ослаб до третьей категории

Мощный ураган «Флоренс», приближающийся к берегам США в Атлантическом океане, ослаб до третьей категории из пяти. Об этом сообщает Национальная служба США по предупреждению об ураганах (NHC).

По данным метеорологов, скорость порывов ветра стихии уменьшилась с 215 км/ч до 205 км/ч. При этом, как отмечают специалисты, увеличился размер ветрового поля.

«Несмотря на то что вечером в четверг ураган должен начать медленно ослабевать, «Флоренс» всё еще останется очень опасным ураганом, когда он подойдет к берегам США поздно в четверг и пятницу», — говорится в сообщении службы.

11 сентября в штате Вирджиния из-за урагана «Флоренс» был объявлен режим ЧП. Аналогичное распоряжение в связи с приближением урагана подписала мэр Вашингтона Мюриэль Боузер. Ранее режим ЧС ввели в штате Мэриленд и Южной Каролине. Президент США Дональд Трамп назвал «Флоренс» самым мощным за последние десятилетия.