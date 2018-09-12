Глава МИД Украины пообещал не возобновлять поставки воды в Крым

Украина не планирует возобновлять поставки воды в Крым, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Мы этого никогда не позволим. На оккупированную территорию вода по контракту, где написано «Крым, Россия», никогда поставляться не будет», — приводят его слова украинские СМИ.

Министр назвал фейком заявления о возобновлении поставок воды на полуостров. Речь идет о словах замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Юрия Грымчака, который допустил такую возможность при условии признания «оккупации» Крыма со стороны России.

Климкин заявил, что Москва якобы использует ситуацию с выбросом на «Крымском титане» для того, чтобы вынудить Киев возобновить подачу воды в Северо-Крымский канал, пишет «РИА Новости».

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Позднее специалисты зафиксировали превышение ПДК сернистого ангидрида в воздухе, в связи с чем деятельность расположенного рядом завода «Крымский титан» решили остановить.

Оказалось, что причиной выброса стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое произошло вследствие высокой температуры и отсутствия осадков. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причиной неполадок на химпредприятии стало перекрытие Северо-Крымского канала.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно указывала, что голосование в Крыму прошло с соблюдением международного права, не нарушило устава ООН и соответственно, является легитимным.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал и прекратила подачу воды после возвращения республики в состав России. Проблему засухи решили бурением новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма.