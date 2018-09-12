Мэй призвала британских политиков не появляться на RT

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламентариев королевства не появляться в эфире телеканала RT. В противном случае они могут стать «орудием пропаганды» России, заявила политик 12 сентября в палате общин.

«Я уверена, что у нас всех есть вопросы к объективности в освещении событий RT, которая остается инструментом пропаганды российского государства», — цитирует британского премьера агентство ТАСС.

При этом Мэй добавила, что окончательное решение относительного своего появления в эфире RT парламентарии будут принимать самостоятельно.

Также политик призвала отказаться от выступлений на иранском телеканале Press TV, у которого британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание на территории королевства в 2012 году.

Отношения России и Великобритании обострились на фоне инцидента в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский агент, бывший сотрудник Главного разведуправления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон голословно обвинил Москву в покушении на Скрипалей, заявив, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом российского производства. Москва все обвинения категорически отвергает и требует прозрачного и независимого расследования.

С марта Ofcom провел 10 расследований против RT, обвинив телеканал в необъективном освещении «дела Скрипаля». По итогам проверок телеканал сохранил лицензию на вещание в Великобритании.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в мае, что Москва готова жестко ответить на действия Лондона в отношении телеканала.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в совершении покушения. Через пять дней Скотленд-Ярд заявил о намерении объявить россиян в международный розыск по линии Интерпола.