Прямой эфир
Сюжет:

Мэй призвала британских политиков не появляться на RT

0
Фото: REUTERS/Aaron Chown
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламентариев королевства не появляться в эфире телеканала RT. В противном случае они могут стать «орудием пропаганды» России, заявила политик 12 сентября в палате общин.

«Я уверена, что у нас всех есть вопросы к объективности в освещении событий RT, которая остается инструментом пропаганды российского государства», — цитирует британского премьера агентство ТАСС.

При этом Мэй добавила, что окончательное решение относительного своего появления в эфире RT парламентарии будут принимать самостоятельно.

«Фотографии подозреваемых могли быть подделаны в фотошопе»
Племянница Сергея Скрипаля — о последнем разговоре с семьей и о подозреваемых в отравлении

Также политик призвала отказаться от выступлений на иранском телеканале Press TV, у которого британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание на территории королевства в 2012 году.

Отношения России и Великобритании обострились на фоне инцидента в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский агент, бывший сотрудник Главного разведуправления РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон голословно обвинил Москву в покушении на Скрипалей, заявив, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом российского производства. Москва все обвинения категорически отвергает и требует прозрачного и независимого расследования.

С марта Ofcom провел 10 расследований против RT, обвинив телеканал в необъективном освещении «дела Скрипаля». По итогам проверок телеканал сохранил лицензию на вещание в Великобритании.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала в мае, что Москва готова жестко ответить на действия Лондона в отношении телеканала.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в совершении покушения. Через пять дней Скотленд-Ярд заявил о намерении объявить россиян в международный розыск по линии Интерпола. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Симоньян в шутку предложила Джонсону открыть авторское шоу на RT
Sputnik лишили членства в Торговой палате Эдинбурга

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017