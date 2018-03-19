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Sputnik лишили членства в Торговой палате Эдинбурга

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Фото: ТАСС/Илья Питалев
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Международное агентство Sputnik исключили из Торговой палаты Эдинбурга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Sputnik UK.

Отмечается, что членство было прекращено в связи с растущим давлением со стороны средств массовой информации после призыва городского совета Эдинбурга разорвать отношения с компанией.

«Мы сожалеем о решении Торговой палаты прекратить соглашение о нашем членстве, принятом в результате продолжающейся медийной и политической компании против Sputnik UK. Мы не согласны с решением, которое, как мы считаем, нарушает принципы независимости и аполитичности, которых, как заявляет Торговая палата, она придерживается», — заявили в пресс-службе.

Решение Торговой палаты в заявлении называется «позорным» моментом и «четким сигналом компаниям в Эдинбурге, что медийное и политическое давление может привести к исключению из этой бизнес-организации».

Поскольку британский головной офис Sputnik находится в Эдинбурге, в заявлении отмечается, что компания создает рабочие места для журналистов в Шотландии.

«Мы надеемся, что политический климат улучшится, и в будущем возможности, которые мы предлагаем, будут больше приветствоваться СМИ и политическим истеблишментом Шотландии», — отмечается в тексте сообщения.

13 марта британские парламентарии выступили за ограничение деятельности телеканала RT вплоть до отзыва лицензии на вещание в Великобритании. В российском МИДе пригрозили ответным закрытием британских СМИ на территории РФ.  

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