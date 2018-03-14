Песков пообещал ответные меры за закрытие RT в Лондоне

Любые незаконные действия в отношении любого российского СМИ в Великобритании приведут к ответным шагам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста о заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что британские СМИ не смогут работать в России, если будет закрыто RT в Лондоне, Песков заверил, что ответные шаги будут применены.

Какие именно меры воздействия собираются применить российские власти, на данный момент неизвестно. Песков уточнил, что все ответные шаги будут наилучшим образом соответствовать интересам Москвы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что если Лондон решится закрыть телеканал RT, то ни одно британское СМИ не сможет работать в России.