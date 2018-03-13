Роскомнадзор ответит зеркально в случае лишения RT лицензии в Британии

Глава Роскомнадзор Александр Жаров предупредил о зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Великобритании.

Как сообщается на сайте ведомства, «Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве», передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что британский медиарегулятор Ofcom направил автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», которая является держателем лицензии телеканала RT, письмо о возможных ограничениях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала аналогичное мнение.