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Си Цзиньпин восхитился масштабами Восточного экономического форума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель КНР Си Цзиньпин выразил восхищение масштабами Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке в эти дни.

Дружба, проверенная временем
На Восточном экономическом форуме лидеры России и КНР договорились об активизации сотрудничества двух государств

Об этом лидер Китая заявил в среду, 12 сентября, на пленарном заседании мероприятия, передает ТАСС.

«Хочу от Китая и китайского народа поздравить президента Путина с его проведением», — добавил он.

По словам Цзиньпина, Россия и Китая должны ради стабильности и мира налаживтаь отношения «рука об руку», пишет РЕН ТВ.

Накануне на ВЭФе прошли переговоры президента России и председателя КНР. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ключевые международные проблемы. Вечером того же дня Путин и Си Цзиньпин самостоятельно приготовили блины на выставке «Улицы Дальнего Востока» на полях ВЭФа.

ВЭФ проходит на острове Русский во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября.

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