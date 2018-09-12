Си Цзиньпин восхитился масштабами Восточного экономического форума

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил восхищение масштабами Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке в эти дни.

Об этом лидер Китая заявил в среду, 12 сентября, на пленарном заседании мероприятия, передает ТАСС.

«Хочу от Китая и китайского народа поздравить президента Путина с его проведением», — добавил он.

По словам Цзиньпина, Россия и Китая должны ради стабильности и мира налаживтаь отношения «рука об руку», пишет РЕН ТВ.

Накануне на ВЭФе прошли переговоры президента России и председателя КНР. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ключевые международные проблемы. Вечером того же дня Путин и Си Цзиньпин самостоятельно приготовили блины на выставке «Улицы Дальнего Востока» на полях ВЭФа.

ВЭФ проходит на острове Русский во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября.