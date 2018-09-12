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Путин поручил разработать программу развития Дальнего Востока до 2025 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин намерен поручить правительству разработать национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года. Об этом он заявил на пленарном заседании IV Восточного экономического форума.

Глава государства также подчеркнул, что программу необходимо сформировать с перспективой до 2035 года. «Правительству дано будет поручение подготовить такой документ, сделать это в тесном контакте с дальневосточными регионами, гражданами, бизнесом, общественными и деловыми объединениями», — цитирует его ТАСС.

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Путин заявил, что на Дальнем Востоке должен быть создан центр международного сотрудничества и интеграции. По его словам, это станет мощным ресурсом для достижения стратегических целей развития и укрепления конкурентоспособности страны, а также повышения качества жизни граждан. «Убежден, новая роль Дальнего Востока как локомотива отечественной экономики и товарной культуры в предстоящий год будет набираться», — отметил президент.

Кроме того, глава государства призвал добиться повышения темпов экономического роста на Дальнем Востоке до 6% в год, что превышает среднемировой уровень. Он отметил, что эта задача непростая, в том числе из-за сильной конкуренции, поэтому ее реализация требует эффективной работы. «Наши соседи по АТР демонстрируют хорошие темпы роста. Это значит, что порядка 6% в год мы должны на Дальнем Востоке демонстрировать», — заявил Путин.

Вместе с тем президент поручил руководству крупных российских компаний, в том числе «Роснефти», «Газпрому», «Росатому» и «Роскосмосу», разместить свои инжиниринговые и научно-исследовательские центры на острове Русский во Владивостоке, который должен стать крупной научно-образовательной площадкой мирового уровня.

IV Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11–13 сентября. Ранее на пленарном заседании форума президент отметил, что «дальневосточный гектар» получили уже 122 тыс. человек.

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