Путин назвал число получивших «дальневосточный гектар»

«Дальневосточный гектар» получили 122 тыс. человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», которое проходит 12 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Занимаются люди здесь и сельским хозяйством, и гостинично-туристическим бизнесом, и рекреацией. В общем, эта программа работающая и развивающаяся», — добавил он.

Закон о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе вступил в силу летом 2016 года. Согласно документу, каждый россиянин может получить на пять лет участок размером не более гектара. По истечении этого срока землю можно будет оформить в аренду или получить в собственность. Купля-продажа полученного гектара запрещена.

В марте 2018-го стало известно, что участники программы смогут приватизировать полученную землю до завершения пятилетнего срока при условии его освоения — например, в случае строительства жилого дома и переселения в него.

В ходе «прямой линии» в июне Путин пообещал проверить работу программы «Дальневосточный гектар». Тогда президент отмечал, что в ней «есть некоторые издержки, но она работает».

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке с 11 по 13 сентября.