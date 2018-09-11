Синоптики пообещали москвичам заморозки на следующей неделе

17 сентября средняя дневная температура в Москве понизится до нулевой отметки.

Температура в понедельник упадет примерно до минус 2 плюс 3 градусов. В дальнейшем похолодание продолжится, сообщает РЕН ТВ.

Ранее синоптики предупредили о похолодании в Подмосковье в ночь на 14 сентября. В некоторых районах температура понизится до нуля градусов. В выходные в регион придут дожди.

Дожди и ветер придут в столичный регион со скандинавским циклоном, сообщает Гидрометцентр. В ночь с четверга, 13 сентября, температура воздуха в Москве упадет до 8–10 градусов, по области до 5–10, местами — до нуля.

Днем в пятницу станет теплее: до 19–21 градуса в Москве, до 16–21 — в Подмосковье.

В выходные ожидается небольшое понижение температуры и дождь. Дневная температура составит 15–20 градусов, ночная — 5–10 градусов.

10 сентября центр погоды «Фобос» сообщил, что самое длинное в истории европейской части России климатическое лето завершилось. По прогнозам синоптиков, до конца недели в Москве будет снижаться температура и идти дожди.