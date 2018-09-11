Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики предупредили о похолодании в Подмосковье до нуля градусов

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В отдаленных районах Подмосковья ночная температура может опускаться до нуля на следующей неделе, рассказал 11 сентября специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Ночью может быть где-то в Подмосковье, на окраине где-то, возможно понижение температуры до нуля градусов, вероятность этого, по моей оценке, процентов десять», — цитирует «РИА Новости» Синенкова.

Несмотря на это, по словам синоптика, на следующей неделе в московский регион придет бабье лето. Ожидается антициклональная погода. Днем будет тепло и солнечно, а по ночам у земли будет выхолаживание, потому что «небосвод открыт».

Накануне синоптики сообщили о завершении в Москве самого длинного в истории европейской части России климатического лета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики пообещали похолодание в Москве на текущей неделе
В Москве завершилось самое длинное климатическое лето

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017