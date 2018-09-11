Синоптики предупредили о похолодании в Подмосковье до нуля градусов

В отдаленных районах Подмосковья ночная температура может опускаться до нуля на следующей неделе, рассказал 11 сентября специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Ночью может быть где-то в Подмосковье, на окраине где-то, возможно понижение температуры до нуля градусов, вероятность этого, по моей оценке, процентов десять», — цитирует «РИА Новости» Синенкова.

Несмотря на это, по словам синоптика, на следующей неделе в московский регион придет бабье лето. Ожидается антициклональная погода. Днем будет тепло и солнечно, а по ночам у земли будет выхолаживание, потому что «небосвод открыт».

Накануне синоптики сообщили о завершении в Москве самого длинного в истории европейской части России климатического лета.