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Явка на выборах мэра Москвы превысила показатели мировых мегаполисов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Выборы мэра Москвы, состоявшиеся 9 сентября, показали, что явка граждан превысила показатели большинства крупных городов мира. В Единый день голосования свое мнение выразили 31% москвичей.

По словам социологов, пишет НСН, жители мегаполисов неактивно идут на выборы, но в Москве власти сделали все, чтобы голосование было удобным для граждан.

Так, на «дачных» избирательных участках, которые открыли вне города, явка оказалась вдвое выше. А сами избирательные участки закрылись в 22:00.

По результатам обработки 100% протоколов на выборах мэра Москвы победил действующий градоначальник Сергей Собянин, который набрал 70,17% голосов.

В Красноярске на прошедших выборах явка составила не многим более 22%, примерные показатели зафиксировали в Новосибирске и Владивостоке. В США в 2017 году на выборах в Лос-Анджелесе проголосовали 20% избирателей, в Нью-Йорке явка составила 24%.

На выборах губернатора Подмосковья победил действующий глава области Андрей Воробьев.

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