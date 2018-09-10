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Песков отказался комментировать случаи задержания журналистов

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Фото: REUTERS/Anton Vaganov
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать случаи задержания журналистов во время несанкционированных акций, прошедших 9 сентября.

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Песков заявил, что делать обобщающие заявления по данному вопросу трудно и некорректно.

«Нужно разбирать каждый конкретный случай, я не готов этого делать, потому что я не знаю деталей», — подчеркнул он. По словам представителя Кремля, чтобы прокомментировать случаи задержания журналистов, надо располагать данными, где и при каких обстоятельствах произошли задержания.

Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что людям надо дать право высказаться по вопросу изменений в пенсионной системе, но не следовало проводить акции в день выборов.

Ряд прошедших 9 сентября митингов против изменений пенсионного законодательства были не санкционированы властями, добавила она, передает ТАСС.

Так, около 2 тыс. человек приняли участие в несанкционированной акции, состоявшейся 9 сентября на Пушкинской площади в Москве.

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