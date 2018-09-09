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В МВД подсчитали участников несанкционированного митинга в Москве

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Около 2 тыс. человек приняли участие в несанкционированном митинге против пенсионных изменений, состоявшемся 9 сентября на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице.

Отмечается, что охрану общественного порядка и безопасности граждан обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

9 сентября в столице также проходят массовые мероприятия по случаю Дня города. Накануне в праздничных гуляниях, по данным ГУ МВД, приняли участие порядка 5 млн человек.

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