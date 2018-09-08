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Около 5 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Москвы, проводившихся в субботу, 8 сентября, приняли участие порядка 5 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Безопасность на мероприятиях обеспечивали не только сотрудники полиции, но и Росгвардии.

При этом в городе не было зафиксировано никаких серьезных нарушений правопорядка.

В субботу и воскресенье, 8 и 9 сентября, Москва отмечает 871-летие. В праздничной программе — более 300 мероприятий во всех округах столицы.

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