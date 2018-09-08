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Москва масштабно отметит День города в выходные

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В субботу и воскресенье, 8 и 9 сентября, Москва отмечает 871-летие. Ко Дню города для горожан подготовлены праздничные мероприятия.

Так, во всех округах подготовлено более 300 мероприятий — запланировано 160 концертов и музыкальных программ, 90 выставок, лекций и творческих встреч, 100 мастер-классов и 20 благотворительных акций.

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Ко Дню города приурочено открытие концертного зала «Зарядье», выступления в котором состоятся уже в первые недели после открытия.

Кроме того, к празднику будет завершено благоустройство почти 80 городских парков, реконструкция которых обсуждалась на портале «Активный гражданин».

Также столичные власти разработали карту с маршрутами по выставкам любимых горожанами музеев. Всего маршрутов три — «Поэты и писатели», «Архитектурно-скульптурный» и «Художник, композитор и меценаты». Вход во многие музеи столицы будет бесплатным.

9 сентября москвичам предложат поучаствовать в конкурсе «Цветочный джем – 2018» и посадить 540 тыс. цветов в любимом городе. Участники фестиваля высадят георгины, шалфей, котовник и овсяницу на 1,5 тыс. площадок.

Для бездомных будут организованы бесплатные показы фильмов о столице — «Я шагаю по Москве», «Москва — любовь моя» и «Большая перемена». Также в Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий им. Е. Глинки проведут тематические лекции и беседы.

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На центральных площадках появятся 32 трехмерные фигуры звезд «Русских сезонов» Сергея Дягилева, которые будут наряжены в костюмы по эскизам знаменитых художников. Арт-объекты высотой 2,1 м представят собой самые знаменитые роли великих танцовщиков — Вацлава Нижинского, Леонида Мясина, Иды Рубинштейн.

По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, на мероприятиях ожидается около 10 млн человек. Продажа алкоголя на период празднования будет ограничена.

За безопасность будут отвечать 39 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников, а также более 4 тыс. сотрудников ЧОПов.

В праздничные дни станции московского метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут работать круглосуточно. Максимальный интервал движения поездов составит 10 минут.

Наземный транспорт будет работать по буднему графику, а наиболее востребованные маршруты усилят дополнительными составами. Будет усилена и безопасность на транспорте.

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Работа светофоров будет изменена в пользу пешеходов. Движения автомобилей по городу будет ограничено.

Так, 8 сентября будет перекрыт Цветной бульвар (с 11:00 до 17:00), прилегающая часть Садовой-Сухаревской (с 7:00 до 17:00), улицы Волхонка (с 11:00 до 21:30) и Москворецкая (с 20:50 до 21:10), Трубная площадь (с 11:00 до 17:00).

9 сентября проезд закроют по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам (с 10:00 и до 13:00), улице Петровка от Петровского бульвара до Успенского переулка, а также участок Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка.

Завершится праздник 20 тыс. залпов праздничного салюта, которые будут запущены с 13 городских и 17 парковых точек запуска. Небо над столицей озарят вспышки серебряных, золотых, зеленых, синих, красных и пурпурных искр в форме пионов, хризантем, пальм, сердец, цветов из золотых нитей.

 

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