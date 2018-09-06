Движение транспорта начали ограничивать в центре Москвы из-за Дня города

Движение транспорта начали ограничивать в Москве 6 сентября в связи с подготовкой к празднованию Дня города 8 и 9 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«В настоящее время занято по одной полосе на Тверской улице от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, по улице Охотный Ряд, улице Моховой от улицы Большая Никитская до улицы Тверская», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение организации. В ночь на 7 сентября и до 6:00 10 сентября полностью перекроют движение на участке улицы Тверской от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, по улице Охотный Ряд, участке улицы Моховой от Большой Никитской до улицы Тверской.

Кроме того, до 12:00 10 сентября нельзя будет проехать по Никитскому, Газетному, Брюсову, Глинищевскому, Леонтьевскому, Малому Гнездниковскому переулкам, а также по Тверскому проезду.

Помимо этого, 8 сентября с 11:00 до 17:00 будет перекрыт Цветной бульвар, а также прилегающая часть улицы Садовая-Сухаревская (с 7:00 до 17:00), улица Волхонка (с 11:00 до 21:30), а также Москворецкая улица (с 20:50 до 21:10). Также для движения автотранспорта будет недоступна Трубная площадь (с 11:00 до 17:00).

В ЦОДД добавили, что 9 сентября нельзя будет проехать по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, начиная с 10:00 и до 13:00. Также водителям будет недоступен участок на улице Петровка на отрезке от Петровского бульвара до Успенского переулка, а также участок Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка, пишет сетевое издание m24.ru.

В этой связи автомобилистам рекомендуют заранее планировать свой маршрут, желательно минуя центр города. Также в ЦОДД призвали водителей пользоваться общественным транспортом с 7 по 9 сентября. Метро и МЦК в ночь с 8 на 9 сентября будут работать круглосуточно в связи с проведением праздничных мероприятий.