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Круглосуточную подачу света наладили в селе Хабаровского района

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В селе Догордон Хабаровского района наладили круглосуточное электроснабжение без опасений сбоя работы станции. Ранее в населенном пункте электричество подавалось на несколько часов в день. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации района Олег Басов, в Догордоне были установлены летний генератор мощностью в 18 кВт и резервный генератор в 40 кВт. Также был переустановлен старый зимний генератор.

Пресс-служба администрации уточняет, что ранее подача электричества в населенный пункт осуществлялась при помощи дизельного генератора в течение нескольких часов в сутки. Однако устройство было сильно изношенным и требовало ремонта.

Заменить оборудование удалось в рамках программы модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства. Стоимость реализации проекта составила 2,8 млн рублей.

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