Запущенные выпускниками шарики оставили жителей Якутска без света

Более 30 тыс. жителей Якутска оказались отключенными от электроэнергии из-за запущенных выпускниками учебных заведений воздушных шаров, которые запутались в проводах.

«Причиной аварийного ограничения электроснабжения послужил гелиевый шарик с фольгированными лентами, зацепившийся за провода», — сообщается на сайте «Якутскэнерго».

В результате контакта на линии сработала автоматическая защита оборудования.

Оперативные бригады восстановили электроснабжение за 12 минут. Всего без света остались 33,6 тыс. человек.