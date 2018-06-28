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Запущенные выпускниками шарики оставили жителей Якутска без света

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Более 30 тыс. жителей Якутска оказались отключенными от электроэнергии из-за запущенных выпускниками учебных заведений воздушных шаров, которые запутались в проводах.

«Причиной аварийного ограничения электроснабжения послужил гелиевый шарик с фольгированными лентами, зацепившийся за провода», — сообщается на сайте «Якутскэнерго».

В результате контакта на линии сработала автоматическая защита оборудования. 

Оперативные бригады восстановили электроснабжение за 12 минут. Всего без света остались 33,6 тыс. человек.

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