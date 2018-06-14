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Троллейбусов на улицах Астрахани больше не будет

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Рабочие начали демонтировать троллейбусные провода с улиц Астрахани. Они оставались лишь на улице Островского. Теперь их не будет и там.

Как напоминает «Астрахань-24», троллейбусы в Астрахани не выходят на линию уже около года, с 30 октября 2017-го. Бюджета муниципального транспортного предприятия не хватало на то, чтобы погасить долги за использование электроэнергии.

К концу марта 2018 года общая кредиторская задолженность МУ ПТП Астрахани составляла более 21 млн рублей. Правда, долги по зарплате работникам предприятия погасить удалось.

Отметим, что жители Астрахани не раз устраивали митинги и акции с требованием вернуть на городские улицы этот экологически чистый вид транспорта.

Портал iz.ru в конце мая сообщал о том, что в Уфе энергетики ограничили подачу электричества муниципальному управлению электротранспорта. В итоге движение прекратили трамваи и троллейбусы.

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