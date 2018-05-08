Троллейбус врезался в фонарный столб на юго-западе Москвы

Троллейбус № 72 врезался в фонарный столб на юго-западе столицы. ДТП произошло около 8:30 возле дома № 73 на Профсоюзной улице.

Четыре пассажира троллейбуса получили ушибы в результате аварии, им пришлось обратиться за медицинской помощью, рассказали агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Причины аварии сейчас выясняет ГИБДД. При этом в «Мосгортрансе» сообщили, что намерены создать специальную комиссию по расследованию обстоятельств аварии.

По состоянию на 9:31 общественный транспорт на Профсоюзной улице работает штатно.

1 мая автобус и три автомобиля столкнулись на 24-м км МКАД. В результате ДТП один человек получил травмы. Пассажиры автобуса не пострадали.