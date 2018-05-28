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Троллейбусы и трамваи обесточены в Уфе из-за долгов

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Энергетики ограничили подачу электричества муниципальному управлению электротранспорта в Уфе. Движение прекратили троллейбусы и трамваи.

Общий долг предприятия после реструктуризации составляет 115 млн рублей. Транспортники объясняют долги нереализованным проектом скоростного трамвая, на который был взят кредит в 400 млн рублей, а также прокладкой бесшумных рельсов и приобретением новых трамвайных вагонов.

Отключение электричества произошло 28 мая в 13:00 по уфимскому времени. В связи с ситуацией прекращается движение троллейбусов и трамваев, сообщает «МедиаКорСеть».

Как сообщал портал iz.ru, в Нижнем Новгороде предлагают построить частный наземный метрополитен. Авторы инициативы хотят сделать его бесплатным, а рентабельность обеспечить арендой помещений на станциях.

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