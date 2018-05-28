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Более 10 электричек задержано из-за сбитого поездом лося в Твери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пассажирский поезд Петербург — Белгород сбил лося, который вышел на пути в окрестностях Твери. В результате происшествия более 10 пригородных поездов было задержано. Об этом сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).

Инцидент произошел 28 мая в районе 3:15 на станции Дорошиха в черте города Тверь. Лось выбежал на пути перед поездом №81, который следовал по маршруту Санкт-Петербург — Белгород, пишет «РИА Новости».

Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратит столкновение не смог. Отмечается, что повреждения железнодорожных путей не произошло, схода подвижного состава не было.

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