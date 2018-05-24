Человек погиб при столкновении поезда с фурой в Италии

Один человек погиб, еще как минимум 15 пострадали при столкновении пассажирского поезда с литовской фурой на севере Италии.

Как передает газета La Stampa, инцидент произошел недалеко от города Калузо к северу от Турина. Фура с литовскими номерами въехала на пути, когда на семафоре горел сигнал о приближавшемся поезде.

При столкновении локомотив и два вагона сошли с рельсов и повалили высоковольтные ЛЭП и столбы освещения.

Точный обстоятельства аварии уточняются.