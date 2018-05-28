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Наземное метро предлагают построить в Нижнем Новгороде

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Предпринимателям Нижнего Новгорода предлагают принять участие в строительстве частного метрополитена. Авторы инициативы говорят о проведении 80 км надземных линий.

Проект надземного метро внесен на обсуждение в Нижегородскую торгово-промышленную палату, а также в бизнес-организации. Предпринимателям предлагают принять участие в создании частного транспорта. Помимо 80 км надземных линий и 50 станций метро, авторы предусмотрели строительство крупного торгово-развлекательного центра в районе конечной станции. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Кроме того, в социальных сетях ведется сбор подписей в поддержку частного метро. Как только будет собрано 10 тыс. подписей, инициаторы строительства подадут заявку на проведение общегородского референдума. На вечер 27 мая подписи оставили 539 человек.

По задумке метро должно быть бесплатным для пассажиров, а доход транспорт будет приносить за счет аренды коммерческих помещений.

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