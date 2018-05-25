Из-за несанкционированных работ часть Якутска осталась без электричества. Под отключение попали около 25 тыс. человек.

Сторонняя организация повредила две цепи высоковольтной линии, в результате утром 25 мая часть потребителей Якутска остались без электричества. Сотрудники «Якутскэнерго» немедленно приступили к ликвидации аварийной ситуации. В течение двух часов удалось включить вторую цепь, и часть потребителей запитали по временной схеме. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Полностью электроснабжение восстановили после включения первой цепи. В 12:41 по местному времени авария ликвидирована.

На перебои с электричеством жаловались жители Омска. Из-за технологического сбоя без света остались несколько округов 22 мая. В течение непродолжительного времени свет отключился в жилых домах и офисах, также не работали светофоры и троллейбусы.