Проект «Умный город» планируют реализовать в Якутске при участии Японии

Якутск может стать третьим городом России, где Япония реализует проект «Умный город» в рамках сотрудничества двух стран.

По словам временно исполняющего обязанности главы региона Айсена Николаева, в рамках заседание японо-российского Дискуссионного клуба также обсуждалось «сотрудничество в области медицины, в области дальнейшей разработки наших месторождений, привлечение инвестиций, а также вопросы цифровизации».

Япония ведет совместно с Россией уже реализует проект «Умный город» в Воронеже и Владивосток, передает ТАСС.

«Умный город» — концепция интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий для управления городским имуществом. Она предполагает взаимодействие властей с сообществами и инфраструктурой, посредством быстрого интернета, автоматики и сенсоров.

24 мая по итогам визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву представители двух стран подписали меморандум по взаимодействию в сферах строительства, ЖКХ и городской среды с целью создания «Умных городов».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Япония проявляют обоюдный интерес к дальнейшему развитию двусторонних отношений и констатируют рост торгового оборота между государствами.