Три ветроустановки смонтировали в арктическом поселке в Якутии

В арктическом поселке Тикси в Республике Саха (Якутия) смонтировали три ветроэнергетических установки в рамках строительства уникального ветроэнергетического комплекса.

Как отметили в компании «РусГидро», проект ветродизельного комплекса уникален для России. Он впервые объединит ветроэнергетические установки, дизель-генераторы и систему аккумулирования электроэнергии в единый технологический комплекс. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В компании также отметили, что реализация проекта позволит снизить объемы поставок дизельного топлива в арктический поселок с населением 4,6 тыс. человек. Также это повысит надежность энергоснабжения.

Пусконаладочные работы ветроустановок планируют начать в сентябре. В 2019 году начнется строительство дизельной электростанции мощностью 3 МВт.

Проект реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве между «РусГидро», Республикой Саха (Якутия) и японской организацией NEDO.