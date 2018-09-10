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Безотходное рыбоперерабатывающее производство появится на Северных Курилах

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Полностью безотходное современное рыбоперерабатывающее производство планируют запустить на острове Парамушир (северная группа Большой гряды Курильских островов) в 2019 году. Соглашение о реализации проекта было подписано в рамках ВЭФ между Корпорацией развития Сахалинской области и компанией ООО «Гранис».

Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Сахалинской области, появление на территории острова нового производства поспособствует значительному росту социально-экономического положения района. Реализация проекта позволит создать около 150 рабочих мест, пишет ИА SakhalinMedia.

По словам директора ООО «Гранис» Татьяны Кузьмич, производство будет заниматься выпуском продукции из кальмара и лосося. Также планируется внедрить полную переработку рыбных отходов, из которых будут выпускать новый материал — биомарин. Эксперты отмечают, что подобных предприятий на Северных Курилах еще не было.

Предполагается, что первая очередь рыбоперерабатывающего производства заработает в 2019 года, вторая — в 2020 году. Стоимость проекта оценивается в сумму более 700 млн рублей.

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