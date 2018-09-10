Младенца с судорожным синдромом доставила в Петрозаводск санавиация

В центральную республиканскую больницу в Петрозаводске доставили новорожденного с серьезным заболеванием. Он прибыл на борту вертолета санавиации из города Питкяранта. Мальчику два месяца.

У мальчика диагностирован менингоэнцефалит (судорожный синдром). При этом заболевании воспаляются оболочки и вещество головного мозга. Синдром может затронуть спинной мозг, вызывая паралич, уточняет ИА «Карелinform».

В конце июля в Хабаровск из Биробиджана экстренно на вертолете был доставлен пятилетний ребенок, которого жестоко избили, предположительно пятилетняя девочка и 10-летний мальчик. Как говорили врачи, у пострадавшего было много шансов на то, чтобы выжить, однако справляться с последствиями случившегося лучше в специализированном отделении.