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Эксперт оценил способность США перехватывать российские ракетные комплексы

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Константин Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заявил, что американским вооруженным силам не удастся решить проблему перехвата российских гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Авангард».

По мнению эксперта, утверждения управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) о разработке перехватчика российских ракетных комплексов имеют незначительное отношение к действительности.

«Вопрос в том, что им придется решать задачу перехвата ракет, которые фактически имеют скорость полета, превышающую в пять-шесть раз скорость звука. Там они столкнутся с огромными техническими проблемами. Я не уверен в том, что они огромные проблемы осилят», — рассказал эксперт в эфире НСН.

DARPA представило концепт перехватчика Glide Breaker 6 сентября. По их задумке он должен будет бороться с российским и китайским гиперзвуковым оружием.

8 сентября главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что система противодействия российскому ракетному комплексу «Кинжал» появится в США не раньше чем через 10–12 лет.

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