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Эксперт обозначил срок появления в США системы противодействия «Кинжалу»

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Система противодействия российскому ракетному комплексу «Кинжал» появится в США не раньше, чем через 10–12 лет. Так главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 8 сентября в беседе с ТАСС прокомментировал презентацию в Соединенных Штатах концепта перехватчика Glide Breaker, который должен будет бороться с российским и китайским гиперзвуковым оружием.

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Эксперт выразил уверенность в том, что на создание этой системы придется затратить десятки миллиардов долларов. При этом американская сторона, по его мнению, получит аппарат «отвечающий, в лучшем для них случае, возможностям «Кинжала» образца 2018 года».

«Российский «Кинжал» уже сейчас будет серийно поступать на вооружение и обеспечивать выполнение задач. Пока американцы будут создавать Glide Breaker, российские разработчики могут существенно улучить характеристики «Кинжала» и адаптировать его под новые виды противоракетной обороны», — отметил Коротченко.

Он также обратил внимание на тот факт, что Россия сможет массово применять «Кинжал» уже в ближайшем будущем. Эксперт полагает, что на одну ракету «потребуется два-три перехватчика», в связи с чем потребуется очень большая группировка.

«Где ее в таких количествах размещать? Плюс носителем «Кинжала» является МиГ-31К, который может обеспечить ракурс атаки, где никаких средств противодействия вообще не будет», — заключил Коротченко.

О презентации концепта перехватчика Glide Breaker 6 сентября сообщили американские СМИ. Его разработкой занимается оборонно-исследовательское агентство DARPA. Перехватчик представляет собой небольшой летательный аппарат, который сможет уничтожать гиперзвуковые ракеты кинетическим перехватом (прямым попаданием в цель).

Впервые новое гиперзвуковое вооружение, в том числе ракетный комплекс «Кинжал», президент России Владимир Путин представил в марте. Он отметил, что Москва наращивает военную мощь ради собственной безопасности и никому не угрожает.

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