В США представили перехватчик гиперзвукового оружия России
Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт перехватчика Glide Breaker, который должен будет бороться с российским и китайским гиперзвуковым оружием. Об этом 6 сентября сообщило издание The Drive.
В статье отмечается, что Вашингтон давно обеспокоен новейшим российским гиперзвуковым оружием, в частности, ракетными комплексами «Авангард» и «Кинжал».
Кроме того, американские военные не исключают, что в разработке гиперзвукового вооружения скоро добьется успеха и Китай.
Glide Breaker, который, как предполагается, сможет противостоять подобного вида оружию, продемонстрировали на выставке D60.
Он представляет собой небольшой летательный аппарат, который сможет уничтожать гиперзвуковые ракеты кинетическим перехватом (прямым попаданием в цель).
При этом конструкция аппарата не предполагает оснащения его ракетами. Уничтожать цели он будет собственным корпусом.
Пентагон неоднократно заявлял о неспособности США противостоять российскому гиперзвуковому оружию и признавал отставание от РФ в этой сфере.
В июле американская разведка сообщила о новых успешных испытаниях гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал», которые поразили цель на расстоянии более 800 км.
А Минобороны РФ сообщало об испытаниях ракетного комплекса «Авангард», боезаряд которого может обходить системы ПРО.
Впервые новое гиперзвуковое вооружение представил президент РФ Владимир Путин в марте. Он отметил, что Россия наращивает военную мощь ради собственной безопасности и никому не угрожает.