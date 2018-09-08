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В США представили перехватчик гиперзвукового оружия России

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Фото: Twitter.com
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Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт перехватчика Glide Breaker, который должен будет бороться с российским и китайским гиперзвуковым оружием. Об этом 6 сентября сообщило издание The Drive.

В статье отмечается, что Вашингтон давно обеспокоен новейшим российским гиперзвуковым оружием, в частности, ракетными комплексами «Авангард» и «Кинжал».

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Кроме того, американские военные не исключают, что в разработке гиперзвукового вооружения скоро добьется успеха и Китай.

Glide Breaker, который, как предполагается, сможет противостоять подобного вида оружию, продемонстрировали на выставке D60.

Он представляет собой небольшой летательный аппарат, который сможет уничтожать гиперзвуковые ракеты кинетическим перехватом (прямым попаданием в цель).

При этом конструкция аппарата не предполагает оснащения его ракетами. Уничтожать цели он будет собственным корпусом.

Пентагон неоднократно заявлял о неспособности США противостоять российскому гиперзвуковому оружию и признавал отставание от РФ в этой сфере.

В июле американская разведка сообщила о новых успешных испытаниях гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал», которые поразили цель на расстоянии более 800 км.

А Минобороны РФ сообщало об испытаниях ракетного комплекса «Авангард», боезаряд которого может обходить системы ПРО.

Впервые новое гиперзвуковое вооружение представил президент РФ Владимир Путин в марте. Он отметил, что Россия наращивает военную мощь ради собственной безопасности и никому не угрожает.

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