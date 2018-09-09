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Травников лидирует на выборах губернатора Новосибирской области

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области, лидирует на выборах главы региона после обработки 0,15% протоколов, передает «РИА Новости».

Травников набирает 66,27% голосов. 15,38% получает кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев, выдвинутый «Справедливой Россией» Анатолий Кубанов — 13,61%, Георгий Михалов (партия «Народный альянс») — 3,55%.

Ранее 9 сентября депутаты Народного собрания Ингушетии практически единогласно переизбрали главой республики Юнус-Бека Евкурова. Также стало известно об избрании Дмитрия Артюхова на пост губернатора главы ЯНАО и победе Владимира Васильева в выборах на пост главы Дагестана.

Более 4,7 тыс. выборов разного уровня проходят 9 сентября в 80 российских регионах. Прямые выборы губернаторов начались в 22 субъектах. Еще четырех региональных руководителей изберут депутаты заксобраний по представлению президента. Кроме того, в 16 субъектах выберут депутатов заксобраний, а в 12 других пройдут выборы городских дум областных центров. Также в шести регионах планируют провести дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам.

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