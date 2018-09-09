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На Чукотке завершилось голосование на выборах губернатора

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В Чукотском автономном округе закрылись все 55 избирательных участков, которые принимали избирателей с 8:00 до 20:00 по местному времени в рамках единого дня голосования 9 сентября.

В этом году жители Чукотки голосовали за нового губернатора.

К 18:00 по местному времени на выборах проголосовали 16,3 тыс. человек (54,85% избирателей). О нарушениях не сообщалось. Члены избирательной комиссии приступили к подсчету голосов, сообщает «РИА Новости».

Среди допущенных к выборам кандидатов были действующий глава региона Роман Копин от «Единой России», Юлия Бутакова от ЛДПР, Владимир Гальцов от КПРФ и Елена Половодова от «Справедливой России».

В России в единый день голосования, 9 сентября, проходят выборные кампании различного уровня. Они включают в себя дополнительные выборы депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов Федерации — 22 прямых и четыре через голосование в парламенте, а также выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17 субъектах РФ.

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