Евкуров в третий раз избран главой Ингушетии

Депутаты Народного собрания Ингушетии практически единогласно переизбрали главой республики Юнус-Бека Евкурова, передает 9 сентября агентство «Интерфакс-Юг».

В выборах приняли участие 30 депутатов из 32. В ходе тайного голосования за Евкурова проголосовали 26 парламентариев, двое отдали свои голоса депутату городского совета Назрани, председателю совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Урусхану Евлоеву, еще два участника голосования поддержали кандидатуру зампредседателя комитета республиканского парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева.

Согласно действующему законодательству республики, глава Ингушетии избран на пять лет.

Предложения по рассмотрению Народным собранием Ингушетии вышеуказанных кандидатур были внесены президентом России 17 августа.

8 мая 2013 года депутаты Народного собрания республики внесли изменения в законопроект о выборах главы республики, согласно которым высшее должностное лицо региона избирается парламентом.

31 октября 2008 года Евкуров был избран на пост президента республики депутатами Народного собрания Ингушетии по представлению бывшего главы государства Дмитрия Медведева. В 2011 году парламент внес изменения в наименование его должности, после чего он стал главой Ингушетии. Спустя два года Евкуров был избран главой республики второй раз.

Более 4,7 тыс. выборов разного уровня проходят 9 сентября в 80 российских регионах. Прямые выборы губернаторов начались в 22 субъектах. Еще четырех региональных руководителей изберут депутаты заксобраний по представлению президента. Кроме того, в 16 субъектах выберут депутатов заксобраний, а в 12 других пройдут выборы городских дум областных центров. Также в шести регионах планируют провести дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам.

Ранее стало известно об избрании Дмитрия Артюхова на пост губернатора главы ЯНАО и победе Владимира Васильева в выборах на пост главы Дагестана.