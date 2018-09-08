Прямой эфир

Крымский мост вернулся к работе в штатном режиме после ЧП

0
Фото: официальный сайт строительства Крымского моста/most.life
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крымский мост вернулся к работе в штатном режиме после инцидента с плавкраном, который повредил барьерное ограждение транспортного перехода.

Поезда пойдут по графику
Дату запуска железнодорожного моста в Крым менять не планируют

«Сняты ограничения, действовавшие на участке трассы А-290 в районе 157 км (участок между островом Тузла и фарватером) в направлении Керчи», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост», который цитирует «РИА Новости».

Специалисты установили, что полученные мостом повреждения не влияют на безопасность автомобилистов.

«Восстановление поврежденных элементов будет возможно после того, как в Керченском проливе установится благоприятная погода», — добавили в инфоцентре.

Утром 8 сентября находившийся на стоянке плавкран сорвало с якоря, в результате чего он столкнулся с опорой Крымского моста. После этого на одном из участков временно ограничили движение автотранспорта.

По словам синоптиков, порывы ветра в данном районе достигают 20 м/с, высота волн — 13–20 м. Штормовое предупреждение объявлено до конца дня.

Крымский мост был открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переход стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина составляет 19 км. Автомобильное движение по трассе запустили 16 мая, а в начале октября планируется открыть движение для грузовиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Плавучий кран столкнулся с опорой Крымского моста
Крымский мост установил рекорд автотрафика

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017