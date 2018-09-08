Крымский мост вернулся к работе в штатном режиме после ЧП

Крымский мост вернулся к работе в штатном режиме после инцидента с плавкраном, который повредил барьерное ограждение транспортного перехода.

«Сняты ограничения, действовавшие на участке трассы А-290 в районе 157 км (участок между островом Тузла и фарватером) в направлении Керчи», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост», который цитирует «РИА Новости».

Специалисты установили, что полученные мостом повреждения не влияют на безопасность автомобилистов.

«Восстановление поврежденных элементов будет возможно после того, как в Керченском проливе установится благоприятная погода», — добавили в инфоцентре.

Утром 8 сентября находившийся на стоянке плавкран сорвало с якоря, в результате чего он столкнулся с опорой Крымского моста. После этого на одном из участков временно ограничили движение автотранспорта.

По словам синоптиков, порывы ветра в данном районе достигают 20 м/с, высота волн — 13–20 м. Штормовое предупреждение объявлено до конца дня.

Крымский мост был открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переход стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина составляет 19 км. Автомобильное движение по трассе запустили 16 мая, а в начале октября планируется открыть движение для грузовиков.