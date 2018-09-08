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Плавучий кран столкнулся с опорой Крымского моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В акватории Керченского пролива находившийся на стоянке плавкран сорвало с якоря, в результате чего он столкнулся с опорой Крымского моста. Это произошло утром 8 сентября на 154-м км трассы А-290 (участок между островом Тузла и фарватером), сообщает управление федеральных автомобильных дорог «Тамань».

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Сейчас движение на участке ограничено, специалисты проводят диагностику состояния мостового сооружения. Отмечается, что повреждена была лишь одна мачта освещения, также были погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

«Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Сейчас плавкран находится на безопасном расстоянии от моста. Для устранения повреждений специалистам понадобится не более 6–8 часов. Однако приступить к работам смогут после завершения диагностики и снятия штормового предупреждения.

По словам синоптиков, порывы ветра в данном районе достигают 20 м/с, высота волн — 13–20 дм. Штормовое предупреждение объявлено до конца дня.

Крымский мост был открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переход стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина составляет 19 км. Автомобильное движение по трассе запустили 16 мая, а в начале октября планируется открыть движение для грузовиков.

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