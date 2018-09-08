Плавучий кран столкнулся с опорой Крымского моста

В акватории Керченского пролива находившийся на стоянке плавкран сорвало с якоря, в результате чего он столкнулся с опорой Крымского моста. Это произошло утром 8 сентября на 154-м км трассы А-290 (участок между островом Тузла и фарватером), сообщает управление федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Сейчас движение на участке ограничено, специалисты проводят диагностику состояния мостового сооружения. Отмечается, что повреждена была лишь одна мачта освещения, также были погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

«Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Сейчас плавкран находится на безопасном расстоянии от моста. Для устранения повреждений специалистам понадобится не более 6–8 часов. Однако приступить к работам смогут после завершения диагностики и снятия штормового предупреждения.

По словам синоптиков, порывы ветра в данном районе достигают 20 м/с, высота волн — 13–20 дм. Штормовое предупреждение объявлено до конца дня.

Крымский мост был открыт 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина. Транспортный переход стал самым протяженным мостом в РФ –– его длина составляет 19 км. Автомобильное движение по трассе запустили 16 мая, а в начале октября планируется открыть движение для грузовиков.