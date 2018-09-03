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Трафик по Крымскому мосту превысил годовой показатель паромной переправы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Трафик по Крымскому мосту значительно превысил показатели Керченской паромной переправы за прошлый год.

С момента открытия движения (16 мая. — Ред.) по нему проехали в общей сложности почти 2,3 млн автомобилистов, против 1,32 млн машин и автобусов, которые были перевезены паромом за весь прошлый год.

«Среднесуточная интенсивность движения в августе составила почти 27,3 тыс. транспортных средств, что почти на 10% выше аналогичного показателя в предыдущем месяце», — сообщается на сайте ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора.

В конце августа министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что дату сдачи железнодорожной части Крымского моста переносить на более ранний срок не планируется. По его словам, этот участок будет готов в декабре 2019 года.

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