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МИД России назвал ситуацию с правами журналистов на Украине катастрофической

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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МИД России назвал катастрофической ситуацию с соблюдением прав журналистов на Украине. В ведомстве призвали правозащитников обратить на это внимание. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Москва обеспокоена состоянием руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и требует его немедленного освобождения, заявила Захарова.

«Особую тревогу вызывает продолжающееся ухудшение здоровья Кирилла Вышинского, который был в срочном порядке госпитализирован из зала суда в предынфарктном состоянии», — подчеркнула она. По ее словам, в изоляторе журналисту отказывают в необходимой медпомощи.

«Мы требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского, а до этого — обеспечения ему приемлемых условий содержания», — сказала дипломат.

Ранее президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут потребовал освобождения Вышинского и назвал действия украинских властей цензурой.

«Продление содержания под стражей Kирилла Вышинского является неприемлемым, поскольку очевидно, что он был арестован не за что иное, как за свою работу журналиста», — подчеркнул он.

6 сентября Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому до 4 ноября. Адвокаты журналиста намерены подать апелляцию.

Журналист был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что он является гражданином Украины.

При этом 1 июня на заседании суда журналист заявил, что отказывается от гражданства Украины и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

МИД России назвал действия Киева произволом и направил Украине две ноты с требованием немедленно освободить журналиста.

5 сентября защита сообщила об ухудшении состояния здоровья Вышинского. Его госпитализировали из зала суда.

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