На Украине заявили о «колоссальных» запасах газа в стране

На Украине расположены «колоссальные» запасы газа, которые по объему являются не только одними из самых крупных в Европе, но и во всем мире, заявил депутат Верховной рады, лидер партии «Основа» Сергей Тарута.

6 сентября в эфире NewsOne он также отметил, что несколько миллиардов инвестиций позволят Украине обрести газовую независимость.

«Украина имеет колоссальные запасы газа, третьи в Европе и одни из самых больших в мире. Что нужно на страну? Нужно пять-семь миллиардов инвестиций в нефтегазовую отрасль с применением новых современных технологий, которые полностью обеспечат нам независимость по импорту. Это означает, что мы опустим цены у нас. Это можно сделать за пять лет», — заявил политик.

При этом он уверен, что через 10 лет Украина сможет экспортировать огромные объемы газа.

«Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятие и человек. Это означает, что мы будем потреблять гораздо меньше, чем сегодня, импортного газа, импортной нефти. Это даст нам стабильность», — добавил депутат.

В марте этого года после разрыва договоров с «Газпромом» и возникновения нехватки топлива на Украине пришлось ввести временное ограничение на потребление газа. Власти посоветовали гражданам снизить температуру в домах, чтобы сэкономить расходуемый на отопление газ.

Ранее в четверг в Национальном банке Украины сообщили, что к концу текущего года тарифы на газ для населения страны вырастут на 25%, а в 2019 году они поднимутся еще на 15%.