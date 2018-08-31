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«Нафтогаз» создаст компанию для поставок газа населению

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Фото: Global Look Press/Danil Shamkin/ZUMAPRESS
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Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко анонсировал создание отдельных структур для поставок газа населению Украины и оптовой торговли газом.

«В группе «Нафтогаз» создаются компании, которые будут специализироваться соответственно на поставках газа населению, поставках газа тепловикам и торговле газом на оптовом рынке», — приводит его слова «Газета.Ру».

Витренко подчеркнул, что эти нововведения не связаны с созданием независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Ранее в августе Витренко заявил, что Украина потеряет более 3% ВВП, если Москва откажется от транзита газа в Европу через ее территорию. По его словам, сумма возможных убытков равна той, которую власти страны в настоящее время расходуют на армию.

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