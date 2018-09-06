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Нацбанк Украины озвучил размер роста тарифов на газ для населения

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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К концу текущего года тарифы на газ для населения Украины повысятся на 25%, в 2019 году они вырастут еще на 15%. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

В ходе брифинга в Киеве он подчеркнул, что прогноз не изменился, передает ТАСС.

Ранее в четверг бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Верховную раду отправить в отставку кабинет министров, если они примут решение повысить цены на газ.

Международный валютный фонд оказывает финансовую помощь Украине с 2015 года. Киев ожидает получения в общей сложности $17,5 млрд.

Взамен на предоставленные средства страны Европы требуют от страны проведения реформ, среди которых создание антикоррупционного суда и повышение тарифов на газ для населения от 30 до 60%.

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